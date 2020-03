Un feliz cumpleaños extraño

El 17 de marzo fue mi cumpleaños y no lo celebré. Fue un día extraño, quedándome en casa y saliendo solo a comprar algo para endulzar este confinamiento obligatorio que provoca este virus llamado coronavirus.

Desde hace algunos días hemos visto distintos tipos de comportamientos en las personas cercanas y sin ser cercanas que nos hacen tener esperanza de que esto lo vamos a superar, que hacen que no nos cueste tanto en un principio y que nos hacen reír y a veces soltar algunas lagrimillas durante este tiempo libre que tenemos.

Pensé que mi cumpleaños más duro sería cuando tuve que operarme hace ya 9 años por culpa de un tumor. Ese cumpleaños lo pasé explicando a mis amigos que iba a pasar en unos meses y mi temor de que terminara mal. Esta cuarentena me recuerda que puede haber imprevistos que te complican la vida sin saber, sin esperar y que nos hacen reflexionar sobre toda nuestra vida.

Me estoy volviendo muy melancólica y no lo quería hacer, quería que supieses que esto lo vamos a pasar, que tengo muchas esperanzas en que las actuaciones desinteresadas que está haciendo todo el mundo y se reflejan en las redes sociales no queden en solo este momento. Que sigamos pensando en nuestros vecinos, mayores o no, que seamos cívicos en todos los aspectos de nuestra vida normal. Que pensemos en todos esos colectivos que no pueden parar y quedarse con su familia sino que tienen que ir a trabajar y a veces encuentran energúmenos egoístas que no dan valor a ese trabajo: limpiador@s, reponedor@s, cajer@s, camioner@s, repartidores y, sobre todo, el personal sanitario y todos los que ayudan a que tengamos, como se dice y es verdad, la mejor seguridad social pública a diferencia de muchos países más ricos que nosotros.

No celebraré mi cumpleaños ahora pero cuando pasemos esta cuarentena, y sé que lo vamos a hacer pronto, lo celebraré por todo lo alto y con orgullo por formar parte de este país.