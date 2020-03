Mito e logos en Covid-19

As crenzas populares para a curación do coronavirus Covid-19 están radicalmente enfrontadas ao saber científico actual. Isto faime pensar no principio dos tempos da nosa Historia, no proceso do mito ao logos.

O medo e o feito de non sabermos enfrontar ó perigo do contaxio, alarmados polas incesantes noticias que vemos nos medios de comunicación, ás veces un tanto alarmistas, fan que procuremos defensas irracionais e así intentamos agarrarnos a falsas noticias que corren polas redes sociais como que o allo, o alcohol, os antibióticos actuais, as vacinas clásicas contra a pneumonía, certas enxaugaduras bucais, os aerosois nasais e outros subterfuxios da mesma índole poden salvarnos do contaxio deste novo virus.

O mesmo ocorreu cando hai moito tempo non entendiamos o mundo que nos rodeaba e nos refuxiabamos nos mitos e nas fábulas ante a ignorancia, ante o incomprensible.

Os mellores científicos do mundo traballan afanosamente para atopar remedio a esta especie de pandemia e aínda non deron coa solución; os remedios populares, faltos de razón científica e ancorados no medo exacerbado, o único que fan é confundir e alarmar.