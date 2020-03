Plan de choque

El otro día, sobre las cinco y media de la tarde, regresando de Santiago me detuve, como hago casi siempre, en el bar Casimiro de Vidán para cubrir una Primitiva. Ya en la capital me pareció ver poca gente por sus calles, pero a esa hora en donde cualquier día están jugando a las cartas o tomando sus tazas más de treinta o cuarenta parroquianos, solo estaba el dueño, en solitario, leyendo la prensa futbolera.

Otro día, por la mañana, he tenido que hacer unas compras y al pasar por delante del ayuntamiento de la muy leal y noble villa de Negreira, estando su puerta cerrada con bando al viento, vi cómo desde una ventana le decían a un comerciante que le darían más tarde el recibí de una factura, pues ahora mismo tampoco estaba la funcionaria encargada. Un señor que casualmente pasaba me dijo que ahora era cuando mejor funcionaba la administración.

En alguna que otra farmacia o supermercado ya empieza a haber escasez de algunos productos, pero que se van reponiendo día a día. El gerente de un súper me dice que desde hace tres días las ventas se triplicaron y que están esperando el tráiler con papel higiénico y yogures que ya no quedan.

Luego, más adelante me encontré con otro amigo también animador de mostrador --esmerado tacero del Ribeiro--, quien me dijo que venía de un súper y no había ni un triste envase de leche de Feiraco --con factoría justo al lado-- y que esperaban que viniera un camión por la tarde.

Pero lo más acongojante y que mostraba casi con dolor y pena, es que si las cosas seguían estos derroteros, me dijo casi en susurro suplicante que era necesario ir recogiendo firmas para tener un bar o taberna de guardia, conociendo como conocíamos que alguna había que no cumplían los mínimos preceptos. Y qué si cierran, ya veremos cómo y quién aguanta a alguno todo el día metido en casa. Que esa es otra.

El viernes tal parece y asemeja que es día festivo de verano por la poca y escasa gente que camina y anda por la calle, y a la vista está.