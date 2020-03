La guerra contra un perro labrador retriever

"Más papel en cada rollo, más cuidado para los tuyos" (lema publicitario de un marca de papel higiénico).

Uno de los muchos consejos que no proporcionan los expertos en la prevención del coronavirus es que éste presenta como síntoma una incontinente cagalera. Se asocia, generalmente, esta necesidad fisiológica a un momento de miedo vital. Y si afecta a una ingente cantidad de personas, el miedo se convierte en globalizado pánico. El pánico se constata comprobando las estanterías vacías, donde usualmente se colocan los rollos de papel higiénico en cualquier supermercado. Carros de la compra atestados del producto, provocando desabastecimiento del mismo. ¿Tendrá poder desinfectante en la prevención del virus? Con la cantidad de veces que lo he usado, entonces, debería estar ya inmunizado. Sigo consumiendo la misma cantidad de siempre. Y si mucha gente se aboca en adquirirlo en cantidades descomunales, o poco uso le ha dado otrora o es que ora, el miedo le ha aflojado el esfínter.

Yo no voy a negar el que la pandemia me esté afectando. Por mi edad e historial clínico que poseo, dentro del cual está haber librado recientemente gran cantidad de anticuerpos en la sangre, debilitando el sistema inmunológico, por mor de una enfermedad dermatológica. Más no siento más frecuencia en acudir al retrete y, por ende, gastar mucho más papel higiénico. Si solemos limpiarnos con agua, ya sea en el lavabo, en la ducha y en la bañera, ¿por qué no lavarnos el esfínter en estos dos últimos enseres? En algunas viviendas se cuenta con bidés, muy apropiados para tal menester. Es cuestión de alargar el proceso higiénico con más jabón y esponja. Pero, ¿por qué gastar más papel higiénico que el que usamos ordinariamente? Existen otros artículos de papel desechable para una limpieza en seco de las manos.

Tal es el pánico que la gente se aglomera en las colas de las cajas de cobro en los supermercados, contraviniendo los consejos de los expertos de guardar una distancia mínima de persona a persona. El lento cortejo provoca que se estornude o tosa sin protección de pañuelo o del antebrazo al tener las manos ocupadas tirando del carrito, o sujetando hasta la barbilla la compra realizada. Da igual, lo primordial es limpiarse el culo en casa y adiós coronavirus.

Pienso en el simpático perrito labrador retriever del spot televisivo de una conocida marca de papel higiénico. Como siga correteando con la larga tira del rollo, alguno que se haya quedado sin rollo en el supermercado sentirá el deseo irrefrenable de asestarle un golpe mortal. Reprima este instinto. En nuestros montes abunda el helecho, artículo usado por nuestros ancestros, que no contaban con cuarto de baño y mucho menos con papel higiénico. Y como quiera que nos recomiendan permanecer en casa, un ejemplar pasado de periódico puede servirle. Y si la página corresponde a la crónica política, mejor que mejor.