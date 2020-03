O xabarín e o sr. Albino Graña

Sr. Albino Graña: Permítame facer-lle unhas aclaracións como cazador, como biólogo e como exasesor da Federación Coruñesa de Caza (1990-1996), en torno ao tema do xabarín.

En primeiro lugar: os cazadores non son propietarios dos acotados. Os propietarios son as comunidades de montes que ceden, conceden, dereitos de caza aos cazadores firmando dita cesión.

En segundo lugar: a lei en toda España é o Código de Dereito Civil Español. Dito Código, no seu artigo 465 di expresamente que ninguén é propietario dun animal salvaxe, salvo cando o ten apresado (é dicir: capturado vivo ou morto. Ou sexa: en cacerías, capturas ou curros).

De quen son, logo, os xabarís?

No lugar e no momento en que se fai unha montería son dos cazadores e sobre eles recaen todas as responsabilidades legais. O resto do ano non son de ninguén, polo que as responsabilidades recaen sobre a Administración, como sucede co resto das especies salvaxes, nas que se deberían incluir os garranos (os cabalos salvaxes). Cos xabaríns, iso é o que se fai en Galicia legalmente desde hai uns 15 anos, tras un acordo entre a Federación de Caza e a Xunta, do que eu fun testigo presencial.

En terceiro lugar: se vostede é ou foi, cazador sabe de sobra, que se permite cazar xabarís en monterías sinalizadas, xa que se caza con rifles, e con balas, que teñen un alcance de 2 Km. En man e ó salto só se permite a caza menor, pois realízase con armas moito menos poderosas e perigosas: escopetas e cartuchos de perdigóns cun alcance máximo de 100-120 m.

Xa o advertiron desde a Federación Galega de Caza: a Xunta de Galicia incurriría nunha gravísima irresponsabilidade se permitira a caza do xabarín en man ou ao salto, polos serios perigos, que entrañan para outros cazadores, ou para calquera persoa que transite neses días polo monte, vostede incluído, sr. Graña? Esas balas matan a 2 Km. Comprendo, que haxa xente en Galicia que odia aos xabarís; pero pense, que aquí hai moitos menos, que no sur deEspaña, onde non hai lobos que os controlen.