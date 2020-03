La caza en Galicia se descompone

Hay muchos síntomas de descomposición en el deporte cinegético gallego. Que lo juzguen los mismos cazadores para no caer en sorpresas, ya que no hay nada más sorprendente que existan algunas asociaciones de cazadores que participan y colaboran en favor de su descomposición. Y todos calladitos como si aquí no ocurriese nada.

Mientras que animalistas, ecologistas y otros ciudadanos se manifestan en las calles de las grandes ciudades, unos en contra de la caza del zorro, otros en contra de la caza con galgos, otros en contra de la caza con podencos, otros en contra de la caza con perros y otros en contra de la caza en general, lo peor de todo, es que un par de asociaciones que dicen representar a algunos tecores, colaboran en la búsqueda de la descomposición. Estas asociaciones coinciden en muchos casos con los animalistas y con los políticos anti-caza, manifestándose no en la calle, pero sí en los medios de comunicación donde dicen estar en contra de los campeonatos del zorro y en contra de la caza del jabalí en las modalidades de al salto y en mano, en contra también de la emergencia cinegética. Más que suficiente, lo que acelera la descomposición de la caza social en Galicia. Esto ya huele fatal. A corto plazo, nuestro rural, nuestros montes y montañas carecerán de la figura del cazador gallego. Cazar, llegaremos a no cazar, pero también lamentar lo lamentaremos.

Ya no gusta como caza la perrita, porque el rastro comienza a oler a putrefacción cinegética deportivo social, a un cadáver. Aún le queda un poco de vida, por lo que es de urgencia una rápida intervención inyectándole de forma continuada el mejor y único antídoto, el sí a la caza en todas las modalidades siempre. O se actúa ya o, armas al armero, con cierre definitivo. Muchos anti-caza se están frotando las manos. Y peor, los anti-caza cazadores que son los políticos oportunistas. Son anti-caza pero son cazadores de votos. Están muy contentos viendo el río revuelto, esperan la ganancia de pescadores.

Mientras tanto, los cazadores gallegos, los que estamos a favor de la caza en todas las modalidades, estamos a la espera de que nuestros representantes defiendan siempre y en voz alta este noble deporte. A la espera estamos de que en todas las manifestaciones y concentraciones de cazadores, digan por megafonía, sí a la caza, siempre, en todas las modalidades. Que lo repitan las veces que haga falta.

Los representantes de los cazadores ante la Xunta de Galicia deben aplicar con urgencia el antídoto contra esta descomposición cinegética. El antídoto es el "siempre sí a la caza en todas las modalidades".