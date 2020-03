Teatro en Grecia

A Pisístrato se le ocurrió organizar una fiesta en honor a Dioniso, venerado por los campesinos por ser el Dios de la naturaleza y la vendimia; en el programa incluyó un festival de teatro.

Había un jurado formado por 10 personas de los diferentes barrios de Atenas. La financiación se conseguía por varios medios. Una parte la ponía la ciudad que acondicionaba el espacio y contrataba a los acomodadores. También había ingresos privados. Los que pagaban, llamados coregos, querían un reconocimiento público. Si su obra ganaba le erigían un monumento.

Para la elección de los actores nadie podía negarse. No cobraban. Las obras iban acompañadas de música. La flauta era obligatoria y la lira, frecuente.

Al principio no tenían un recinto concreto y llevaban la fiesta al Ágora, la gran plaza pública. Cuando se rompen las gradas se plantean hacer un edificio más estable. Piensan en llevarlo al templo de Dioniso que se halla en una ladera de la Acrópolis.

En el Odeón, lugar de canto, se preparaban los actores antes de salir a escena. En el teatro había 13 secciones. En la central estaban los parlamentarios. Los extremos eran para los invitados de las ciudades y para las mujeres. Y los 10 restantes para cada uno de los distritos de la ciudad. Los esclavos estaban detrás cuidando a los niños. En Atenas cabían 18000 espectadores. Iban coronados con hiedra. Pasaban el día entero allí, comían, cantaban, se peleaban? Por ello había un cuerpo de seguridad para mantener el orden. El que preside todo es el sacerdote.

El círculo central es la Orchestra. Al principio no había nada detrás, luego se monta una casita llamada escena donde se guardan todos los trastos de la obra. De allí entran y salen los actores. Este almacén servirá después para soportar una tela empleada como decorado. La puerta encyclema servía para diferenciar las escenas de interior de las de exterior. La mechané, especie de grúa, se utilizaba para representar la aparición de los dioses que solían solucionarlo todo.

No había actrices, no eran ciudadanos, algunas eran cantantes o bailarinas. Las muertes en la ficción no se ven, solo se cuentan. Los griegos no eran truculentos pese a tener pena de muerte.

Cuando se hace el papel de Hércules el personaje era fácilmente reconocible por ir con un garrote. Los silenos, sátiros viejos, llevaban una especie de mono. Los actores cómicos tenían deformaciones, jorobados o con barriga, para hacer reír a la gente. Vestían unos coturnos, botas planas parecidas a unos calcetines. Las plataformas llegarán en época romana.