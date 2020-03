Eutanasia: imposición de la cultura del descarte

Con la excusa de que con la práctica de la eutanasia, los hombres pueden morir con dignidad, evitando sufrimientos y en realidad, ahorrando costes a las arcas del Estado y promocionando el Estado de Bienestar, unos pocos exigen como derecho lo que no es más que la imposición del pragmatismo y el utilitarismo; el valor de la vida humana se desdibuja en favor de la eficiencia y de la productividad.

Esta ideología del descarte es la que está fomentando nuestro Gobierno e imponiendo a la fuerza, sin debate alguno.Para ello se ha servido de medios de comunicación afines que han servido de altavoz a casos mediáticos en los que se ha llevado a cabo esta práctica, disfrazada con la virtud de la compasión, obviando el testimonio de miles de seres humanos que desde una situación de vulnerabilidad luchan por sobrevivir.

Lo que se presenta como un derecho progresista y moderno, no es más que un retroceso, que un intento de querer devolvernos a las cavernas, a las antípodas del desarrollo humano. Esta práctica es tan retrógrada como antigua.En Esparta, los niños con malformaciones eran arrojados por el monte Taggeto. Los bretones, por su parte, exterminaban a los enfermos incurables, de la misma forma que los hindúes ahogaban en el río Ganges a los desahuciados.

Una persona que tiene una enfermedad irreversible, que siente hastío de vivir, que experimenta que su vida no tiene sentido, que sufre el desmoronamiento de la existencia o el deterioro de algunas de sus facultades físicas o mentales, no necesita un empujón hacia la muerte, sino una buena práctica médica, con una alta calidad y calidez humana, recibir unos cuidados paliativos eficientes y el acompañamiento de "buenos samaritanos" que movidos por la compasión y la humanidad, acompañen, escuchen, cuiden, acojan y ayuden a abordar su delicada situación particular.