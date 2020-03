Buscad la mujer

"Donde reina el amor, sobran las leyes" (Platón)

Que el emérito Borbón, por mor de ingles inquietas, es un sentimental nato, es de sobra conocido. Podría ser autor, si en ganas le viniese, de todo un tratado del ars amandi. Acaba de salir a la luz un episodio acaecido en Suiza en el que se manifiesta el gran amor que le ha profesado, o aún profesa, a Corinna. No solamente a ella sino, también, al hijo de la misma. Según parece, la fiscalía helvética investiga "una donación" de más de 60 millones de euros del emérito Borbón a la ex amante y socia. Dinero procedente del paraíso fiscal panameño. El abogado de la cesionaria responde que ello es un "regalo" del cedente porque "le había tomado cariño a ella y a su hijo". ¡Ah, el amor! ¿Quién no le ha hecho un regalo a la mujer amada, al menos, en la festividad de San Valentín?

Pero, es más. Por el amor de esta mujer la muestra de cariño ha traspasado fronteras, cruzando el ancho océano. Al parecer, se especula que el bello presente surgió de una cuenta en Panamá, en la que fue provisionada por Arabia Saudí al emérito, por valor de 100 millones de euros. Sea cual fuere su origen, podía disponer del dinero a su antojo. Y no hay mejor ocasión que dar satisfacción a los dictados del corazón. Por el amor de una mujer, como la letra de una canción, se da todo cuanto es lo más hermoso de la vida. No hay nada más hermoso que un regalo de 60 kilos de amor, para conquistar a una dama y a toda su parentela.

Visto así, razón tenía el sabio griego, de que sobran leyes para enjuiciar el amor. Quien a ello se disponga es que desconoce tan alto sentimiento. Habrá de saber el conspicuo fiscal de la Suiza que en España cuando besamos es que besamos de verdad, y que a nadie le interesa besar por frivolidad. Y quien pueda, como en el caso que nos ocupa, son besos que pesan lo suyo. La unidad de peso es el "kilo euro". A mayor peso, mayor es el amor. Y de eso sabe lo suyo el emérito Borbón. Dada su alta dignidad, no iba a despachar a la amante con una docena de rosas o un par de gardenias. Los catálogos de "la tienda es casa" o "galería del coleccionista" son para amantes vulgares. Decía el escritor Noel Clarasó: "El hombre y la mujer han nacido para amarse, pero no para vivir juntos. Los amantes célebres de la Historia vivieron siempre separados". Asúmelo, Sofía. El emérito ha sido, y es, un amante célebre, para infortunio nuestro.

Estimado lector, si quiere triunfar en el amor fórjese un buen patrimonio, ya sea en A o en B, para agasajar a sus amores. Déjese de zarandajas y bagatelas, y cherchez la femme, pardieu! No se desanime, pues, habelas, hailas... ¡Salud y República!