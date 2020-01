Está fuera de lugar afirmar que los carriles bici no son para las ciudades sino para los suburbios. No es propio del siglo XXI. Suena a la posguerra y el mal desarrollismo. Denota que algunos no quieren ver bicicletas en la calzada. La gente de Vigo y afueras necesita y merece buenos carriles bici. Un modo ecológico y saludable de desplazarse. Ciudades más humanas y no guetos. No es una frivolidad. Lo están haciendo todas las ciudades. Toca salvar el aire que respiramos. Los tiempos de camiones colapsando calles con grandes bocas de humo ya no tienen sentido. Pertenecen al blanco y negro. Si queremos cuidar las ciudades y el medio ambiente, no te puedes oponer a los carriles bici. Determinar unas horas para los transportistas en las que no coincidan con ciudadanos parece razonable. Pero decir que las bicicletas son solo para pasear en O Galiñeiro es de la época del Seat 850 de luxe. Los ciclistas y los transportistas no se merecen eso.