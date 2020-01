Un "iluminado" y un "rufián"

Iluminado y rufián capitaneando el PSOE y ERC intentan manipular el rumbo de un país que, en los últimos meses, vive en una total deriva. El punto de encuentro de la coherencia y de la estabilidad que necesita España, nuestra Cámara Baja, cojea ostensiblemente desde que la mesa del Congreso se queda con tres patas y el endeble apoyo de 19 formaciones que completan el arco parlamentario, que nos aboca a una hipotética legislatura sin mimbres para poder llevar a cabo pactos y reformas de cierto calado.

Sr. Sánchez, no se puede gobernar sin un plan preconcebido y aposentándose en la continua improvisación, teniendo un único fin basado en las ansias de poder, creyéndose un salvador de la patria, intentando pasar a la historia como "Pedro el deseado", y llegando a convertirse en una franquicia de ERC. Pensando en un gobierno en el que aflora la mentira, aplicaríamos lo que aseveraba Lincoln: "Puedes engañar a todos algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todos todo el tiempo". Como un boxeador noqueado, se entrega a quienes ya no parecen quitarle el sueño con tal de no abandonar la alcoba presidencial de La Moncloa. Por todas estas vicisitudes nos movemos en un escenario inquietante en el terreno parlamentario. La negociación de los socialistas con Podemos y ERC dispara los recelos en Zarzuela, inquietos por el trato que le podrían dispensar los ministros de Podemos a la Institución.

Con todo lo expuesto, es muy inquietante lo que puede esperarle a la Corona en una legislatura dominada por fuerzas políticas cuya obsesión es dinamitarla. En varias ocasiones se le ha oído decir a Pablo Iglesias que, la Monarquía no tiene sentido en el siglo XXI, demostrando su particular desprecio hacia una Institución que comparten 10 naciones de Europa, de nuestro mismo nivel y casi cincuenta de todo el mundo. El señor Iglesias ha de tener en cuenta que, todo ministro está obligado a garantizar su lealtad al Rey cuando asume su cargo, ¿habrá bajada de pantalones?... Su falta de conocimiento y la burla que le hace a uno de los pilares fundamentales del Estado nos indica que nos podemos encontrar ante un Gobierno con miembros absolutamente ilegitimados para el ejercicio del poder. ¡Qué baja catadura moral y política!, señores.