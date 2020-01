Este año que acaba de finalizar ha sido muy mentiroso por parte de los políticos, pues la vergüenza está escaseando en estos tiempos de populismos y noticias falsas.

P. Sánchez nos obligó a ir a las urnas porque no quería dormir junto a P. Iglesias. Al conocer los resultados, se abrazó a Iglesias para no soltarlo y tratar de dormir juntos por lo menos unos cuatro años. Esto es engañar a los españoles.

También dijo que se traería a Puigdemont para España. Los españoles creyeron que vendría esposado y escoltado. Lo más curioso es que Puigdemont anda más suelto que nunca por las calles de Bruselas, presumiendo de su escapulario como eurodiputado. Sobre las negociaciones de su investidura con ERC, también dijo que ese partido catalán se interesaba mucho por el interés de España y de los españoles. Y resulta que Sánchez sigue bailando la sardana, al ritmo del partido catalán con letras y notas musicales, por la libertad de los presos políticos, independencia o referéndum.

También dijo que no mantendría diálogo con Q. Torra, mientras este no reconociese la Constitución y la violencia en las calles de Barcelona, pues no le había cogido el teléfono. Y ahora resulta que ya tienen cita para dialogar en el mes de enero. Un político que miente no puede ser el líder de los españoles.

Sánchez parece que anda escondido para no mentir. Ahora comprendemos las exigencias de los catalanes por un relator. Creemos que el 2020 seguirá siendo el año de las mentiras.