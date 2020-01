Samoa, la maravillosa y loca hija-hermana que cumple 23 años volviendo locos a los vigueses

Se cumplen en este momento veinte tres años desde que una joven de cabellos dorados y embaucadora afonía de sirena, naciera en la séptima planta del hospital Nuestra Señora de Fátima de Vigo. Desde entonces esa mirada diablesca y esa inteligencia explosiva se han forjado para crear un embaucador embrujo con nombre de isla que está arrasando en los corazones vigueses.

"Solo la vi una vez, me pareció verla en el reflejo de los ojos de un gato pardo frente a un supermercado, pero ya era tarde, me había enamorado" Confiesa uno de los jóvenes que relata no poder vivir sin buscar esta enigmática y erótica presencia.

Cada día son más los testigos que afirmarn caer cautivados o "prendados" por esta belleza rubia de cabellos estratégicamente despeinados con forma de Lady Godiva Spahir. Uno de los últimos afectados que no quiere revelar su identidad sufre extraños efectos secundarios después de un contacto prolongado: "Un día me miré al espejo y me di cuenta de que estaba creciendo, mi abrigo se encogía con la misma velocidad que mi corazón se llenaba de su esencia" . Aunque no quiere que lo identifiquen S.Ts. como lo conocen sus allegados, afirma que no consigue evitar encontronazos que parecen fortuitos pero que reconoce buscar desesperadamente.

Las autoridades advierten de esta peligrosa presencia y nos han ayudado a trazar un perfil de los datos que conocemos hasta el momento de esta misteriosa y a la vez reconocible mujercita.

"Sabemos que vive con su familia, que su madre es el centro de todo su mundo, que es presa de la noche y tiende a la hibernación durante las primeras horas del día. Además hemos encontrado una conexión directa entre ella y la romantico-nostálgica cantante Lana del Rey y sabemos que las probabilidades de que esté acosando al entorno más cercano de la cantante son elevadas y preocupantes".

Hay quien dice que en las noches de luna llena puedes encontrarla pintando zapatos con esmalte, creando diademas para el mercado negro de los artículos de fiesta de última hora e incluso asaltando en busca de una hoja verde las neveras por las noches. La policía se ha apoyado en un perfil psicológico experto para conseguir definir rasgos más concretos a nivel personal que hablan de una persona muy cariñosa, que solo exuda el cariño que necesita y que enternece al revelarse como una niña que se esconde entre el paladar y un pulgar desgastado que siempre deja huella.