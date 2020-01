Diciembre es el mes ideal para hacer esta reflexión. Ahora los días son cortos y las noches largas, oscuras y gélidas. Momento perfecto para hacer el juicio final de este año que se esfuma entre tus manos. Arrancamos la última hoja del almanaque, despedimos el año viejo. Pero una vez más te pido hacer un balance: personal, intimista, tranquilo, que hagas una panorámica del año que expira. ¿Cuáles fueron las luces y las penumbras? ¿Qué te arrebató? ¿Qué nuevos senderos te permitió recorrer? ¿Qué éxitos y fracasos acontecieron? ¿Qué te tuvo en vilo durante estos meses, días, noches?? ¿Cuántos fracasos y desengaños?... ¡Cuántas lecciones, cuántas experiencias!

El año viejo se va escurriendo por ese tobogán. Puede que en tu interior broten sentimientos encontrados, inclasificables, pero son experiencias que te hicieron crecer, comprender, saber que tienes corazón, que estás vivo/a, que puedes asimilar tus errores, rectificar? Eres algo más que un rostro lindo, una talla, una tonalidad de cabello, un color de ojos? Eres una persona capaz de lograr lo que te propongas, lo que sueñes. Solo tú tienes que visualizar ese sueño, abrazarlo intensamente y no liberarlo.

Durante el 2019, seguro, que has sonreído, lloriqueado, amado, odiado, disfrutado, detestado, te has enamorado, complacido, despotricado, dado mucho, recibido poco, chillado, te has lamentado, seducido, coqueteado, te complacieron, conquistado, perdido, lastimado, te lastimaron, insultado, te hirieron, fuiste miserable, melancólico, culpable, feliz, te emocionaste, superaste fantasmas del pasado, recogiste tus cristales rotos, avanzaste sin mirar atrás, tropezaste con el mismo pedrusco? Todos esos momentos son parte de la vida. Suena a cliché, pero ahí has estado. Simplemente tú.

Solo puedo decir que introduzcas en ese cajón de sastre todo aquello que te haya dañado, al menos hasta que no te afecte más y puedas desempolvarlo llegado el momento. Comienza el 2020 siendo libre, atrevido/a? y no olvides que eres mucho más que piel, órganos y huesos. Tú eres mucho más que la forma en que te miras.