Bochornoso lo del PP

Últimamente, la actuación de este partido causa bochorno a mucha gente, incluso a muchos de sus votantes, posiblemente porque tienen miedo al ascenso de Vox, o son unos ineptos políticamente.

Veo en la prensa unas declaraciones de Pablo Casado en las que dice que va a llevar al Tribunal Constitucional la congelación de las pensiones en 2020 por parte de Pedro Sánchez, pero esto es ¡de coña! Las pensiones fueron congeladas por Mariano Rajoy con el 0,25% en los años 2016, 2017,2018, 2019, 2020... no engañen ustedes a la ciudadanía; y en 2018 y 2019, Sánchez subió las pensiones en el 1,6% y para el 2020 también está la subida del 0,25 establecido por Rajoy, y lo que plantean el Gobierno actual en funciones es que, al formar gobierno las incrementará como mínimo el 0,9 %, con carácter retroactivo desde el 1 de enero del 2020, en el camino de regularlas con la subida del IPC., y si no se forma gobierno pues no habrá subida del 0,9%. Por otro lado escucho a Núñez Feijóo, presidente de la comunidad gallega, de la gran coalición PP, PSOE, y que prefiere ante la que se está gestando, ir a nuevas elecciones... más insensatez imposible, qué políticos tenemos, si levantaran la cabeza Suárez, Fraga o Carrillo, u otros muchos más, se morirían de nuevo.

Y es que la noche de las elecciones, Pablo Casado y Albert Rivera, lo primero que dijeron, es que no facilitarían la elección de Pedro Sánchez, pero ustedes... ¿No se dan cuenta de que están haciendo el ridículo incluso ante muchos de sus votantes? ¿Ustedes no se dan cuenta de que quienes votaron fueron los españoles y que el PP, junto con Cs, Vox y NA+ solo tienen 152 diputados y el resto, 198? Y el llevarnos a otras elecciones sería un bochorno de la clase política española en el mundo... Dejen ustedes de hacer el ridículo y comencemos de una vez por todas a gobernar este país, que hay muchas cosas que arreglar a los más desfavorecidos... No piensen en sillones y sí en el pueblo, que cada vez hay mucha más gente que lo está pasando muy mal.

Juan José Rodríguez Suárez