La España vaciada

Hace varios años, cuando hice una reclamación, como profesor, al inspector de educación correspondiente, éste terminó su alocución diciendo: "Esto es una empresa y hay que optimizar recursos".

Me fui en silencio; pero nunca lo olvidaré. Yo creía que la educación y la sanidad eran servicios públicos, no empresas y tengo más de 30 años como profesor.

El mismo criterio empresarial está utilizándose desde el SERGAS para cerrar centros de salud, paritorios y hospitales comarcales.

La reciente noticia del cierre del paritorio de Verín, pone los pelos de punta al más pintado.

¿A dónde tendrán que ir a tener sus hijos? ¿A Ourense? ¿Con qué garantías tras un desplazamiento tan largo? ¿Los paritorios son empresas?

Preocupa a los políticos la llamada "España vaciada". Pero, ¿No se dan cuenta de que ellos contribuyen, y mucho, a vaciarla?

¿No se dan cuenta de las grandes carencias en servicios básicos de nuestro rural?

No será por falta de información.