A mucha gente no le gustan los sorteos electrónicos, pues saben que las máquinas memorizan todas las combinaciones o números jugados, para después sacar un número inédito y aumentar los botes de las próximas semanas.

También sabemos que las ruletas de los casinos así como las máquinas tragamonedas pueden estar manipuladas.

Les gustan más los sorteos nostálgicos, aquellos de meter la mano en una bolsa o darle vueltas a un bombo para sacar un número.

Sabemos que los prestidigitadores hacen juegos de manos, sacando una paloma de la manga o un conejo del sombrero, pero lo que hemos visto el 22 de diciembre en el teatro Real de Madrid, ante millones de telespectadores, es algo insólito: "meter mano al bombo del Gordo".

Aquel señor, seguramente responsable del sorteo, había escondido una bola en su mano y la metió en el bombo del sorteo de Navidad.

No sabemos si aquella bola era más caliente, más pesada, más magnética o más millonaria que las otras, lo que sí sabemos es que traerá mucha polémica.

Hace años en Holanda, también hubo mucha polémica por un sorteo de la lotería y los responsables para recuperar la confianza de los jugadores organizaron un sorteo gratuito, donde todos los ciudadanos podían participar con un número.

Después de aquella mano de Maradona, hoy tenemos en España la mano del bombo, no de Manolo, pero sí del Gordo.