Los sin hogar resultan molestos

Sostengo que el "sin hogarismo" nos obliga a pensar en un nivel global para actuar en un nivel local. El pasado septiembre, un Tribunal de los EE UU dictaminó que castigar penalmente a las personas sin hogar únicamente por dormir en la calle viola la Constitución y constituye un castigo fuera de lugar, de no mediar antes una oferta de vivienda permanente. La capacidad de los gobiernos locales para aplicar restricciones a quienes duermen en áreas públicas ha quedado así mermada.

Tras la consiguiente apelación por las autoridades locales y autonómicas el fallo se mantiene: "la falta de vivienda no se resolverá moviendo a las personas de una calle a otra", dice.

El fallo no solo obstaculiza la aplicación de viejas ordenanzas, sino que ha creado las condiciones para nuevas ordenanzas de vivienda en alojamientos permanentes.

La decisión de la Corte Suprema de los EE UU siendo una victoria para quienes sufren experiencias negativas con la policía y los funcionarios, nos hace reflexionar en un nivel local sobre la urgencia de derogar las viejas ordenanzas que criminalizan, promulgando nuevas ordenanzas de vivienda accesible y permanente para quienes viven en la calle.