Exitosa Operación Quilo en Vigo

"Por un Nadal coma na casa" foi o lema escollido este ano en Amencer para a nosa campaña solidaria do Nadal. Porque somos sensibles á situación das persoas empobrecidas da cidade e nos comprometemos con elas desde a nosa realidade.

Repartido todo o recadado, só queda agradecer a todas e cada unha das persoas que participaron a súa "quilaboración":21.685 kg de alimentos, 6.540 kg de xoguetes, 20.100 de roupa, 6.494,15 euros, 394persoas implicadas directamente e 3.281persoas que poderán pasar un pouco mellor este Nadal de 2019.

Ás Cáritas parroquiais, que atendedes durante todo o ano ás persoas para as que nós achegamos o "extra" de alimentos e xoguetes no Nadal. A quen vos comprometestes coa OQ doando "o voso peso en quilos".A quen nos permitistes colocar carros para a recollida nos supermercados e cantas persoas deixastes alimentos neles. A quen fixestes a recollida polos supermercados, quen clasificastes alimentos e quen cargastes coas caixas. A quen trouxestes xoguetes e roupa, e a quen axudastes a converter todo iso en agasallos de Nadal. A quen deixastes moedas nos petos, a quen adquiristes un lazo laranxa, a quen "pagastes" con 1 kg a entrada a un evento (concertos, partidos, exhibicións, festivais...), a quen organizastes algunha actividade para recadar alimentos, a quen permitistes colocar caixas para a recollida e tamén a quen as enchestes de alimentos. Ás familias que nos apoiades e confiades en nós para educar as vosas fillas e fillos na sensibilidade, o compromiso e a solidariedade, porque elas e eles son a mocidade de hoxe, as persoas adultas de mañá. Ás mozas e mozos, por recibir de maneira tan xenerosa a proposta de aprender facendo, de aprender "quilaborando", de medrar comprometéndovos.

A Faro de Vigo e aos outros medios de comunicación por difundir a iniciativa, contribuír a facer visible o labor de tantas persoas e as necesidades doutras tantas e por mostrar a cara máis solidaria e participativa da mocidade. Ás empresas que doastes produtos ou cartos para transformalos en alimentos. A quen limpastes, repartistes carteis, difundistes a Operación Quilo a través de todas as vosas redes sociais (tamén desde o boca a boca), montastes e pechastes caixas. A quen cada ano dedicades tempo, esforzo, ilusión e compromiso no deseño, desenvolvemento, seguimento e peche da campaña€ A todas e todos, Grazas!

Contigo, con vós,quilaborando desde 1987! Grazas!