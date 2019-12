Una España necesitada pero no desesperada

Sr. Sánchez: Formar gobierno buscando el apoyo de quien no se considerará parte de él sino que lo utilizará como mera moneda de cambio, y lo sabe, es una forma desesperada de gobierno para una España necesitada pero aún no desesperada.

Lograr estar cómo sea, a pesar de los problemas que eso pueda acarrear, es ser incoherente con usted y con aquella a quien representará, España. A veces, no estando, también estamos donde debemos pues esa ausencia nos representa, porque solo la fidelidad a unos principios de unidad territorial que parecía tener, evitarían que los obstáculos que estorban hoy su camino lo sitúen mañana muy por debajo de las expectativas.