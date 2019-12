Carta aberta a concelleira delegada de Medio Ambiente

Que lonxe queda agosto no que vostede recibía a todo mundo€ Levo meses solicitando polo rexistro unha entrevista con vostede. Está a rematar decembro e aínda non tiven o gusto.

Será que é difícil manter cara a cara o que vostede e o xefe de servizo D. Secundino Otero Failde firman na carta que me enviaron fai tres meses? Dita carta garda relación coa actuación dos sepultureiros nº P23509 e 82456 do cemiterio municipal de Teis o pasado 13 de maio no nicho nº 117 do bloque nº5 pola desmontaxe das estadas (andamios) e destrozos nos ornamentos florais trala inhumación da miña nai quince horas antes. A xustificación que recibo é que foron "necesidades do servizo" (non hai mais estadas no cemiterio de Teis?) e polos"ritos de culto" (estámonos enterando) que eses días se produxeron no devandito cemiterio.

A normativa no cartel da entrada dos cemiterios especifica que as estadas desmontaranse por partes dos empregados 5 días despois de producirse a inhumación.

Se alguén se equivoca hai que recoñecelo e dar as explicacións lóxicas que correspondan ademáis de pedir excusas, si cabe, en persoa e non andar contando "milongas" e dando a calada por resposta.

P.D. Sigo agardando a súa entrevista para falar do cambio climático.