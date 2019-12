Pactos, politiqueos y otras miserias

Vaya elenco de "vividores" que tenemos como líderes y aspirantes a administrar nuestras instituciones. Entre la vanidad y el servilismo se mueve ese "dúo dinámico" de la política, esos modernos Picapiedra, Pedro y Pablo, que mediante una endeble coalición intentan repartirse lo que queda de España, aprovechando que ancha es Castilla. Después de tanto tirarle los tejos, Iglesias consiguió que surgiera, entre ambos, el amor en política. Mientras Rivera les agasajaba con adoquines, ante un sorprendido Casado que veía como Vox se encaramaba en la tercera posición.

Ahora se ha puesto de moda lo plurinacional. Unos que si democracia, otros que si república y los más atrevidos optan por el secesionismo, mientras el presidente en funciones quiere trocear el país en pequeñas naciones para su antojo personal. No se puede liquidar la soberanía nacional que reside en el pueblo español y solo en él. En la campaña electoral han fomentado grandes dudas, marcadas por una palpable inseguridad en sus propios criterios. Su única preocupación es hablar durante el tiempo necesario para procurar convencer al electorado. No saben colocar sus prioridades, el prometer demasiadas cosas conduce al fracaso. Por ello el que no sabe a qué cosas atender y de cuáles hacer caso omiso, acaba atendiendo a lo que no tiene importancia y obviando lo esencial. Son como los viejos charlatanes que te encuentras en cualquier mercadillo, cada uno te la ofrece de una manera pero, la "mercancía" es la misma y a veces falsificada.

Si al final se consiguen los apoyos necesarios para una gobernabilidad (lamentablemente, con los separatistas), seguiremos como en el más aburrido de los concursos ejerciendo como sufridores, de lo contrario, volveremos a la casilla de salida y como en el juego de la oca, volveremos a votar porque nos toca.

Lo que verdaderamente nos "toca" es una clase política que, lejos de venir a servir, se sirven sin el más mínimo pudor. No nos llamemos a engaño, creo con toda sinceridad que, tenemos? lo que merecemos.