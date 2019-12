A radio de Daspatas

"É un día tristeiro. A decisión tomada non foi nada doada. Despois de anos emitindo música en galego a través da internet as 24 horas do día os 365 días do ano, a radio online morreu."

E xa está, acabou. É certo que todo o que nace morre e que o que morre desaparece e queda na memoria de quen soubo da súa existencia. E se moitos e moitas de vós souberades quen é Jose Daspatas Músicaengalego, de Redondela, saberiades que é un militante filantrópico da divulgación no internet da música do país atento sempre ás novas producións, ás vanguardistas e ás tradicionais e ollo, un bo crítico, que máis dunha vez acendeunos a luceciña do coñecemento de novos e novas artistas que espallan a música polo noso país e fora dél.

Estamos en tempos acidiosos, de descoido e permitimos o desleixo da nosa cultura, e feitos coma este teñen que ser postos diante das nosas miradas porque cada un de nós estamos obrigados a ser curiosos, a coñecer aos demáis, a saber quen son os que defenden de verdade os traballos musicais da terra.

Jose Daspatas Músicaengalego conseguiu achegarnos ás nosas casas a importancia de sermos espectadores privilexiados de concertos, ben informados, de solucionarnos o dilema de qué música escoitar ou escoller para compartir, de ser, probablemente, nalgunha conversa cos amigos e amigas centro de atención ao comunicar alguna nova musical.

Tipos así son indispensables e moi queridos.

O meu sinceiro agradecemento a Jose por tan fermosa e xenerosa aportación á nosa cultura musical e se ten volta atrás seguirei dándolle ao botón de me encanta ás suas publicacións e ás suas instrucións musicais. A luta continúa€