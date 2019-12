La postropía

Desde hace no muchos años, apenas dos décadas, el hombre se ha otorgado a sí mismo el poder de decisión sobre los asuntos sagrados, sobre la propia vida. Y es así que hoy decide con sus leyes sobre el nacimiento de las personas, sobre su muerte, sobre el sexo o género –cuyo catálogo de posibilidades ha ampliado–, sobre cómo procreamos, sobre los derechos de los animales, y pronto lo hará también sobre la especie a la que pertenecemos cada uno y la edad que tenemos, cosas ambas que desde los llamados "think tanks" ya están empezando a promover. Además, lo estamos viendo, el hombre progresista también se considera el regulador de la naturaleza y del clima. Y claro, siendo todo esto así, ¿para qué queremos a Dios? ¡Cómo no iba a desaparecer Dios de nuestras vidas una vez que el superhombre llegó!

Curiosamente, y esto es en lo que nadie repara, es que esta estrategia seguida por el progresismo como fiel heredero que es de La Ilustración, conlleva la muerte de las ideologías. Es lo que se conoce por postropía. Si el hombre moderno es quien gobierna sobre la vida, entonces ya no cabe trabajar o introducir nuevas ocurrencias ideológicas. Porque la lucha de clases, la paz social, el sueño del progreso, la sociedad libre, son un auténtico juego de niños en comparación con el lugar ahora alcanzado por el hombre. Como también lo sería cualquier otra cosa que surgiera o se propusiera desde el plano de las ideas. Hoy ocupamos el lugar de Dios, dominamos la vida, ¡decidimos sobre ella!, ¡qué otra cosa ya nos puede preocupar!