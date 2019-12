In memoriam a José Iglesias Fernández, "Pepiño"

Amigo, Maestro José Iglesias Fernández, se cumplió ayer un año del comienzo de tu último viaje, aún hoy no me hago la idea de tu marcha, paso días pensando cómo es posible que una persona que tanto hizo en este mundo por los demás tenga que marcharse cuando está en pleno disfrute de su jubilación, después de las luchas pasadas en favor de los trabajadores y de la democracia, pasando por vejaciones y torturas, encarcelado, por el simple hecho de luchar por salarios dignos y libertades plenas. Estos son recuerdos que me quedarán siempre desde esos años 70 tan difíciles hasta tu último viaje en diciembre del 2018. Me acuerdo cuando me decías en el año de las torturas, me pusieron un mapa delante para que dijera por dónde había ido, y se lo señalaste, "¿Cómo atravesó usted el Miño nadando?", y me dijiste, en ese momento firmaba yo que fui el autor de la muerte de Kenedy que se había dado 9 años antes.Esos horribles momentos se mantuvieron hasta tu marcha en tus descansos nocturnos, en sueños junto a tu querida Elisa que alguna patada se llevó. Desde esos momentos quedé unido a ti para siempre, fuiste mi amigo, mi maestro y mi hermano, luchamos juntos y con otros mucho compañeros que se fueron ya, siempreen la defensa del mantenimiento de H.J. Barreras, y siempre se consiguió que se mantuviera, que se renovara la plantilla con gente joven, que hoy en día son los que están pasando por momentos difíciles para mantener la empresa, porque hay que decir, siempre fueron los trabajadores los que la salvaron, peleando con dureza y firmeza por el puesto de trabajo, bajo tu direccion y guía, desde las famosas plataformas, la privatización (vendiéndolo, según la D.C.N. el astillero que era la joya de la Corona), y la lucha para que entraran gente joven para renovar. Amigo Pepiño yo sigo intentando aplicar tus enseñanzas, ¡pero qué difícil es olvidarte!