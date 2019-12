La fórmula de la "Gran Coalición" parece evidente que no será posible. Pero, pienso que habría sido conveniente explorar algún tipo de acercamiento entre el PP y el PSOE. El PP ha conseguido una importante recuperación como segunda fuerza, pero tiene complicado justificar un apoyo a los socialistas. Vox ha duplicado apoyos y puede seguir ganándole terreno. Por eso las concesiones del PSOE tendrían que ser relevantes.

Las elecciones celebradas el pasado día 10 han aumentado la fuerza de los extremos. Crece la polarización en una España en la que parece que las diferencias ideológicas son insalvables. Los políticos tienen el deber de no aumentar esa polarización. La sociedad civil es más necesaria que nunca para reivindicar espacios de encuentro y de construcción común en la que las diferencias no se absoluticen.