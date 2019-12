Coma o pesadelo daquel xamoneiro

"O Banco de España aumenta o prezo da axuda financieira ata os 65.725 millóns, máis que o PIB galego. O Estado recuperará 14.037 millóns e perderá 42.561millóns. As caixas galegas deixan un buraco de 8.621 millóns" ("La Opinión de Coruña", 20.11.2019).

E non nos iba a custar ningún can. Alomenos é o que nos decían os políticos. Eran uns préstamos moi ventaxosos pra as entidades financieiras. Se os prestatarios eran elas estaban obrigadas a pagalos. Máis, polo que se ve, non é o caso. Todo un pesadelo pra nós os contribuíntes, que somos quen de manter ao Estado. Destiñamos a rescatar a Banca recursos necesarios pra invertir na millora dos máis servizos necesarios no senso de mellorar as nosas condicións de vida. Resultas da perda de soberanía que trouxo a modificación do artigo 135 da Constitución.

Que é o que tiveron ou teñen feito os prestatarios con eses cartos? Vaia vostede a saber! A min a dúbida lémbrame o pesadelo que tivera aquel xamoneiro de Dacón. Un pobo onde abondaban tratantes da xoia porcina. Adoitaban levar a cabo a compra e venda os días de feira en Ourense nun recuncho do Bar Túnel, no que co tempo construiríanse as Galerías Centrales. Os tratos pechábanse con cartos en efectivo. Velaí cun bo día chegou ata eles un mercante castelán. Ofeceulle mercar todos os xamóns que podían vender. Toda a mercaduría que tiñan almacenada. E puxo coma condición que o pago sería en letras de troco a 30, 60 e 90 días. Todos aceptaron, agás o personaxe da anécdota. Dixo que o pensaría, xa que tiña que consultalo coa súa muller.

Un día cando a muller veu coma viñan a cargar nas camionetas os xamóns dos outros veciños, recriminoulle ao marido non ter vendidos os seus xamóns. A resposta foi o retrato enxebre dun labrego galego. "Ai, María, a min os días que dixeron pra cobrar, pra min non é un problema. Durante o día, ben sabes coma me entreteño, curto leña, rego os lameiros, xogo a partida no café. O malo son as noites. Son un pesadelo, cando penso onde carallo estarán os meus xamóns".

A min o pesadelo non acada ata as noites. Levántome e déitome cavilando onde foron a parar os nosos cartos. Dende logo non pra subirme a miña mísera pensión, arranxar o perigoso paso de peóns preto da casa, limpar as mexadas e excrementos das mascotas caninas das beirarrúas da avenida que cruza o barrio. E aínda por enriba o banco non me rebaixa os xuros do préstamo, e se non podo cumprir o Estado non me vai a axudar. O mesmo pódelle acontecer a calquer autónomo exercente que cae na mala fortuna, a pesares dos seus esforzos en manter a súa actividade.