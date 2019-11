Narcosubmarinos y letrados de la administración de justicia

Estos días ha salido en todas las portadas de la prensa nacional el hallazgo de un narcosubmarino con el cual, supuestamente, se intentaba introducir drogas en el territorio nacional. Se ha informado del registro practicado por la comisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cangas.

Es un buen momento para recordar que, en este caso como en el de todas las entradas y registros acordados por jueces en España, ha intervenido una letrada de la administración de justicia (LAJ para documentarla). Como fedataria pública, ha garantizado la corrección de la diligencia y los derechos de los investigados. Esta función es exclusiva de nuestro cuerpo superior jurídico y se practica con plena independencia, asista o no el juez que haya acordado el registro. Estas diligencias, nulas sin nuestra presencia, se practican a diario, ya sea en mansiones de narcos, chabolas marginales, domicilios de entidades del IBEX 35, sedes de consejerías de Economía o cualquier lugar imaginable, incluidos, ahora, los narcosubmarinos. No son pocas las veces en las que se corre peligro, entrando el LAJ con su carpeta y bolígrafo entre policías con cascos y chalecos antibala. O, como en este caso, puede suponer pasar muchísimas horas en un muelle bajo el frío del mes de noviembre. Por cierto, tan importante función se remunera con 30 euros cuando la realiza quien no está de guardia.

Así que, recordad, aunque no se vean en series, novelas o películas, en todos estos casos hay un LAJ haciendo su trabajo.