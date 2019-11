Comida industrial

"Industrial" suena a chimeneas y trabajo en cadena procesado. Donde solemos trabajar.

Pasarte todo el día fuera y saber que te espera en casa una pizza cuatro quesos ya procesada o una tortilla española en el microondas no resulta muy alentador. Si no estás conforme, puedes optar por sushi elaborado o cualquier tipo de comida rápida estadounidense. Un primor.... Para el postre te recomiendo magdalenas plastificadas individualmente. Yo me las como con plástico y todo para ahorrar tiempo. Se las ofrecieron como menú a una tripulación de astronautas rumbo al espacio exterior. Y contestaron que comiendo tortilla de microondas y magdalenas plastificadas no iban ni a la Luna ni a Marte. Normal... Lo último que he encontrado es una tarta rumana. Tengo que probarla.

La cosa se complica cuando metemos cocido gallego, fabada, pimientos y otras especies en una lata. A ver quién la abre...Por mi parte estoy dispuesto a viajar a Marte y más allá por un cocido de San Blas, una tortilla de casa que me encontré en la calle Rosalía o unos mejillones de Moaña al vapor. Sin más.