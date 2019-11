Urge un pacto de concertación nacional

Después de la alarma producida tras el anuncio del preacuerdo entre Sánchez e Iglesias para formar gobierno, y ante el malestar producido por este pacto en gran parte de la ciudadanía, entre la que no solamente se encuentran los simpatizantes de PP, Vox y Ciudadanos, por nombrar solo los más significativos, sino también muchos votantes del propio PSOE y de sus bases, pienso que urge un gran pacto de concertación nacional en el que se integren entre otros PP, PSOE y Cs, porque si no, nos vemos abocados a una legislatura ingobernable y si cabe, a la celebración de unas nuevas elecciones. Ya sé que esta posibilidad suena muy remota y más después del nefasto resultado de las recientemente celebradas, pero el riesgo o solución de no salir de otro presumible bloqueo, persiste.

Dicho esto, dejo caer la siguiente pregunta: ¿A quién podría favorecer o perjudicar la celebración de unas nuevas elecciones? Como buen gallego no voy a dar una respuesta categórica, pero si voy a referir mi opinión: creo que si antes de las recién celebradas elecciones mucha gente estaba cabreada y provocó la subida de Vox, ahora con el pacto PSOE-Podemos, el ciudadano medio está asustado y preocupado por las consecuencias a que nos llevaría un previsible gobierno con estos socios, sobre todo en lo que afecta a la economía, con una posible fuga de capitales y emporios empresariales, con lo cual, es probable que en este hipotético caso y como única solución de respuesta a la situación creada, de celebrarse unas nuevas elecciones, la gente votaría mayoritariamente a Vox, incluso y nuevamente lo harían muchos potenciales votantes del PSOE, y que conste que no lo digo en plan peyorativo. Así pues, la disyuntiva antes apuntada está servida, y a mi modo de ver no es tan descabellada como parece. Por tanto, y como nos diría un afamado periodista de renombre, y bien conocido: Yo ¡ahí lo dejo!