Postales de Navidad

Son lo más auténtico de la Navidad. Insustituible esa sensación de abrir el buzón y ver un sobre manuscrito y por la letra saber de inmediato quién es el remitente.

Todo lo nuevo que nos invade, tecnología punta que permite entre otras muchas cosas felicitar las fechas a todo el mundo en milésimas de segundo, es rápido y ecológico, pero no es comparable a las cartas y a las postales.

Personas con hijos, anímenlos a escribir cartas con todo su proceso, ir a una librería a comprar las postales, al estanco a comprar sellos y sobres... Enseñadles lo que es un buzón amarillo... y ¡esperad la respuesta!

Lo agradecerán y lo contarán en el colegio.

Me parece que esto ayudaría a hacerles entender a los más pequeños que la tecnología no lo es todo y que hay cosas que hay que intentar no perder para que sepan que las relaciones humanas son mejores manuscritas que cibernéticas.