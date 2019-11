O pacto PSOE-Podemos, é só "un soño"

Cantaba en Cuba, Carlos Puebla, aquela canción revolucionaria, "Os Cinco puntos da dignidade," claro que eran outros tempos e en Cuba triunfou unha revolución, contra a ditadura de Fulgencio Batista na década dos 50. A Habana estaba chea de casinos, prostitución, tráfico de drogas ao servizo de mafiosos estadounidenses, policías e políticos corruptos, era una Las Vegas, e apoiada como sempre polos EE UU. E aí segue Cuba "Libre", resistindo contra todo prognóstico o acoso dos ianquis, e agora máis que nunca, desde a chegada do pato "Donald Trump", que xa ten os días contados, como presidente. Pero aquí en España, o actual pacto de goberno que asinaron Pedro Sánchez e Pablo Iglesias, son 10 puntos en principio; só vou falar do número 9.- Garantir a convivencia en Cataluña: o Goberno de España terá como prioridade garantir a convivencia en Cataluña e a normalización da vida política. Con ese fin, fomentarase o diálogo en Cataluña, buscando fórmulas de entendemento e encontro, sempre dentro da Constitución. Subliño dentro da Constitución, e xustamente iso é o que non van aceptar, (ERC) e menos Junts per Catalunya, non hai máis que lembrar como, Carles Puigdemont, proclamou a Independencia, forzado pola CUP, non porque o quixese facer, e non durou nin un minuto en declarala nula. Vai apoiar Rufián este goberno e arriscarse a quedar como un covarde?, non o creo.

E por suposto, terán que contar con todos os demais partidos, case nada. De momento no PSOE xa saíron voces dalgúns "baróns" (que absurda palabra), e así está o patio. Este intento de facer un goberno é tal vez máis difícil cas "palilleiras de Camariñas" fagan un edificio cos seus escarvadentes.