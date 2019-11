Mi denostado verdugo:

Quién eres tú y qué derecho te asiste para maltratar a quien en su momento apostó por ti y se entregó en cuerpo y alma para llegar a formar una bonita familia, ignorando que eras un "machista de mierda", falto de personalidad y carente de los mínimos valores que caracterizan a cualquier buena persona. Vives en la nostalgia de un tiempo pasado que no tenía que ser necesariamente peor. Quizás tu complejo de inferioridad anidó en tu alma para hacerte una basura humana y convertirte en el más vil "estafador del amor". Lucharé hasta la extenuación para evitar que nuestros hijos sean el arma arrojadiza que esgrimas para intentar hacerme más daño y engrosen esa ya abultada lista de inocentes víctimas del macabro juego que has iniciado.

No tiene explicación que en pleno siglo XXI, una mujer pueda vivir coartada de su necesaria libertad hasta el extremo de no poder disfrutar de su propia autonomía, relegada a una incomprensible sumisión que le prive del derecho a su desarrollo personal e intelectual, cortando de raíz la igualdad que debe reinar entre los seres humanos, al margen de su género. He perdido una importante parte de mi vida creyendo, día tras día, en tus falsos arrepentimientos, siempre coronados por la misma frase: "Esto no volverá a suceder", convirtiéndome en tu eterna víctima propiciatoria.

Señores jueces ahora que aún estoy a tiempo, vuelvo a insistir en la necesidad de aplicar las penas impuestas, en su totalidad y analizar muy seriamente el carácter repetitivo de los hechos que nos ocupan y que en la mayoría de los casos son reincidentes y más tarde o más temprano volverán a delinquir. No se debe ser tan permisivo cuando en los últimos años vemos el camino sembrado de muertes sin sentido. Porque no suele ir en proporción la penitencia con el pecado. Todos los días del año deben ser 25 de noviembre y terminar de una vez por todas con la violencia contra las mujeres.