Nadie roba

Veo y oigo en televisión unas declaraciones de Pablo Iglesias sobre la marcha y avatares de su partido. Entre ellas dijo que "nosotros, en algo podremos equivocarnos, no digo que no, pero no robamos".

Señor Iglesias, con todo respeto. Claro que no robaron, son ustedes un partido muy joven y aún no les dio tiempo, pero mire, dice el refrán que el demonio sabe más por viejo que por demonio, yo soy muy viejo y la experiencia me dice? cosas, a estas únale conclusiones de noticias leídas en prensa, tales como que el señor Echenique no tenía a su empleado dado de alta en la Seguridad Social, ¿ignoraba que tal requisito es de obligado cumplimiento?

La ourensana Sabela Rodríguez, de las Juventudes de Podemos, participó en un colegio mayor de Madrid en un debate político, teniendo la "genialidad" de robar, en ese colegio, un crucifijo, y jactarse, en su perfil público, de esta gran "hazaña"; asombroso, sean ustedes los que más respeto reclaman.

Mucha gente paga las vigilancias en sus casas, los que menos pueden, a través de empresas dedicadas a tal fin y los más pudientes a personas expertas en tal menester, pero todas rascándose sus bolsillos. Señor Iglesias ¿hace usted lo mismo?, la vigilancia de su "mansión" (voz del pueblo, voz del cielo) está a cargo de las fuerzas de orden público, que pagamos todos y ¿casualidad? Las que usted tanto atacó y criticó. No será robo pero tampoco es decente.

Así que, repito, la experiencia y conclusiones que estos indicios me dan, quiera Dios que me equivoque? peroooo.