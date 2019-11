Un florilexio caprino

"A muller é antoxadiza e a cabra é espantadiza" (Refrán galego).

No meu caso estou obrigado a facer unha curta elucidación ao devandito refrán. Non sei o que se lle antoxa ás mulleres, o que si é certo que eu espanto a calquera muller, agás a miña. Agora ben, o que me trouxo a espallar estas parrafadas non son as benditas mulleres, senón o segredo que pra min agochan as cabras. Por que a cabra sempre tira cara ao monte? Por que a unha persoa que adoita poses excéntricas rachadoras dos usos e costumes da maioría social se lles tilda de "estar coma unha cabra"? Por que a un neno cun formiguillo no traseiro chamamoslle "cabrito"? Por que a quen nos fai unha falcatruada respostámoslle coa expresión, "serás cabrón"?

Velaí preguntas que teñen coma orixe etimolóxica o termo cabra. Xa sendo eu un rapaz duns sete anos tíñanme intrigado as reaccións dunha cabra, que me fora regalada por unha familia palestina en Honduras. Tomáraa eu coma un xoguete, cando era un ser vivo, que non se podía manipular. Facíalle multitude de carantoñas, as mesmas que ao meu can Nerón, que si as correspondía. A cabra de eso nada de nada. Un día, farta do meu interese en acadar o seu favor, saltou por enriba dunha caseta cun tellado de uralita. Tiña chovido moito. O animaliño esvarou e caíu ao chan, morrendo no acto. Quedei impactado pola dúbida. Foi un accidente ou o fixo adrede? Sexa o que fora a causa, dinlle coma se fora un ser humán, unha sepultura digna, debaixo dun plátano da United Fruit Company. Aquela cabra amaba a súa liberdade, a de saltar polos penedos, comer monte baixo, e por ela non dubidou en entregar a súa vida.

Gardo lembranzas, curiosas de seu, daquela cabra que posúa a miña tía Olga en Beresmo. Ben presumida era a condenada. Imitaba o seu andar coma modelos dunha pasarela de moda en Cibeles. O que me chamaba moito a miña atención, era cando ao chegar a calquera curva dun camiño, parábase e emitía un balido. Avisaba a quen viñera polo sentido contrario. Apartade que eiquí vou eu. Instinto ou coñecementos de circulación? Unha norma que aprendemos nunha autoescola é que o mellor xeito de circular nunha curva é frear ou aminorar a velocidade, antes de entrar nela. Aquela cabra ben que o sabía.

Pois eiquí iste florilexio caprino chega ao seu fin. Se vostede, dilecto lector, non ve a que viña o conto, non andará moi enganado se chega a pensar que eu estou coma unha cabra, ou chota en palabras da miña compañeira.