La banca y el "desprecio" a una generación

Intento analizar las diferencias producidas por el avance tecnológico que afectan a los usuarios de la banca, a tenor de su edad. Es sabido que la preparación que tienen los jóvenes en materia de informática dista mucho del caso de personas de las generaciones de los años 30 y 40, que irremisiblemente tenemos que depender de sus servicios. Los escasos conocimientos de la materia, la falta de reflejos y concentración para poder aprender las nuevas técnicas y otros condicionante reflejados en la edad, merman sus capacidades para poder ser "autónomos" en la oficina del banco, para llevar a cabo cualquier operación por sí solos. Por otra parte, todo ello arrastra a una falta de respecto a esas personas obligadas a efectuar esas operaciones teniéndose que enfrentarse a un ordenador y que mediante pago de comisiones y servicios han sido atendidos por empleados durante los últimos años, como clientes de estas entidades.

No estaré nunca en contra del progreso y los avances tecnológicos, incluso los veo necesarios, pero sin generalizar. Creo que se tenía que respetar a esta última generación de abuelos que merecen más el cariño y el respeto que los intereses que le puedan ofrecer por sus ahorros. Pero el relato de la banca siempre dependerá de las oscilaciones bursátiles, encaminadas a la obtención de los máximos beneficios, pero estos siempre les parecerán pequeños, intentando paliarlos mediante la reducción de gastos, de los que el más importante es el de personal. Así la justicia y la mal entendida dignidad de unos lleva a la calamidad y pobreza de los otros. Por no ser de mi competencia no me voy atrever a meterme en la sustitución progresiva de la máquina por el hombre, pero a la vuelta de unos años, solventado ese "desprecio" al que hago referencia, muchos recordarán mis comentarios desde las inmensas e interminables colas del INEM, pues estas prácticas van encaminan únicamente a que sobren empleados. Como jubilado intento ir lo menos posible a un banco, ya que cada vez noto más esa fría relación que me ofrecen y me hace mucho daño, recordándome aquella manida frase que tanto escuchamos últimamente: "Trastos viejos al desván".