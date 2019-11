Nada y así sea

¿Por qué mi amor al silencio? Brota del fondo del silencio otro silencio, y mientras sube caen las grandes mentiras. Ese mismo silencio se convierte en lenguaje. Los silencios incurables. Te llamarás silencio en adelante.

Sueños sin rumbo, la voz del viento. También camino, a plena luz del alba. Un andar solitario entre la gente, una libertad encarcelada. No tengo otra libertad. Tal vez no haya aprendido a transitar, ambiguamente. De qué sirve. El pasadizo azul de la utopía. La realidad, sí, la realidad. Camino hacia mí mismo. El frescor del viento. ¿Qué pretendo encontrar internándome en el viento? Porque escribir es viento fugitivo. Un viento huracanado y frío borró tu huella del sendero. Tu voz, mi Rosa náutica, orienta el destino.

Pensar y recordar. Mañana. Tienes mucho tiempo. ¿Para qué? No quiero paz, no hay paz. Palabras, palabras para ocultar quizás lo único verdadero. Si no para qué todo.

Ya estoy tranquilo. ¿Estás seguro? Asegúrate de que estás seguro. Asumo mi destino, es tan evidente que siempre lo olvido, son partes de ese mundo imposible y verdadero. Los ingenuos de primera magnitud. No dejo de asombrarme. Eso me pasa por intentar lo imposible. Hay que aprender a resistir, hay dolores alegres de brillantes colores. La verdad desaparece con la luz. Dan pena los cobardes. Para ti, que no te nombro. Yo me avergüenzo de tu mala conciencia. Desde hace tiempo, si hablo de ti, solo puedo emplear la tercera persona: Ella. Dondequiera que mi voz hable, mis pasos estarán siempre dentro del laberinto que tracen los tuyos. Ojalá que en mi camino no te cruces otra vez. Cruzas por el crepúsculo. Yo no tengo ambiciones, pero tengo un proyecto ambicioso como nunca lo tuve. No me doy por vencido, y sigo. Los disconformes que levanten el dedo.

Después de todo, todo ha sido nada. Era ilusión lo que creía, era la nada. Qué más da que la nada fuera nada.