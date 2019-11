Dormía profundamente pero algo lo despertó, otro día sería vuelta y vuelta y a dormir, pero su incorporación a filas en el batallón del paro nacional le decía que a partir de ahora no sería así, pues su futuro ya no dependía de su esfuerzo sino de la suerte, de la casualidad de buscar donde había probabilidad, o de una ley que tirara de su familia mientras no pudiera él.

Era invertir en sueño sin ninguna rentabilidad, esperando conseguir de nuevo estabilidad pero temiendo que esto no se haría, sin sufrir durante mucho tiempo ya, realidad.

Intentaría dormir para mañana tener buena cara, al menos cara que poner para salir a encontrar un trabajo, consciente de que ganar una guerra perdiendo batalla tras batalla es una misión complicada que toca la moral.