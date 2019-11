Contestación al señor Viñuela

Señor José Antonio Viñuela, he leído con mucha atención la carta que ud. escribió en Cartas al director, publicada ayer domingo, día 17, preguntándole al Sr. Alcalde Abel Caballero, ¿es ud. comunista?, y eso por el hecho de que el Sr. Sanchez intente formar un gobierno con UP y las fuerzas progresistas que emanaron de la urnas, que dicho sea de paso fue lo que dicidieron en las urnas el pueblo español, que es muy diverso y muy rico en su pluralidad, y con esa pluralidad sus votos y diputados suman de la parte progresista 187 diputados, y de la parte de la derecha suman 153 (PP 89, VOX 52, CS 10, NA 2). Hay dos frases suyas que me llaman mucho la atención en su carta, y una de ellas, " ¿Le parece poco precio gobernar con un partido comunista y con el beneplácito de partidos independentistas y terroristas?". Una frase que denota odio, pero la otra me llamo más la atención dirigida al Sr. Caballero, "quiero confesarle que, como muchos vigueses, solo voto al PSOE en las e- lecciones locales", y yo me pregunto, con esta afirmación, ¿qué pasa? Que en las nacionales o autonómicas ud. vota al PP, ó VOX. Mire ud. Sr. Viñuela lo mismo tenía ud. que preguntar al Sr. Casado que está formando gobiernos en varias comunidades con VOX, que creo que es de la extrema derecha, que con ellos vamos a retroceder a los años 50, o 60.Dejémonos de tonterías y volvamos a la política seria y de verdad añorando los políticos de la transición (todos), y no volvamos a los tiempos de Blas Piñar.Solo le faltó decir que se junta con las huestes bolivarianas.

Dejemos ya de decir mentiras y falsedades. España es un país con muchas singularidades y rica en sus gentes y sus idiomas.