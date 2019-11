Canarias Starlight

En Canarias han inventado los destinos starlight. Parajes nocturnos donde no llega la luz de la civilización. Destinos de turismo científico con muchas probabilidades de acabar como otro producto más del turismo masivo. Se les ha ocurrido que celebrar la navidad en Vigo puede privar a las Cíes de cientos de turistas científicos buscando la nebulosa de Orión. No se percatan de que se trata de un área metropolitana con más de medio millón de habitantes. Con sus necesidades. No solo las Cíes tienen que convertirse en un reducto donde observar cuerpos celestes. Los niveles de luz en la noche deben ser razonables. Tanto en Cíes, Moaña o en Gran Vía. O Monte Vixiador, O Castro, Xaxán, A Madroa, Cabo Home, Monteferro, A Roca, Cortelliño, Trega, Oía, Chan da Lagoa y Meixueiro son opciones de cielos más libres de luz.

Se desconoce por qué no buscan puntos starlight en las noches de os Peares, Pantón, A Mezquita o Corrubedo. Entiendo que se quiera promocionar algo así como el turismo científico. Pero dejad que el área metropolitana de Vigo disfrute y se sienta bien durante un mes. No es mucho pedir.

Los verdaderos aficionados a la astronomía saben dónde situarse para ver el firmamento. Y también disfrutan de las fiestas.