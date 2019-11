La esperanza nacional en el pozo electoral

Estas esperanzadoras elecciones nos han dejado un ameno domingo electoral sin incidentes destacables, el más destacable es que incidimos en el mismo problema alcanzando distinto resultado, con un panorama político totalmente diferente pero con un país absolutamente desorientado y, además, se ensalza definitivamente como genio el autor de la frase: "España es diferente", considerado hasta ahora mero refranólogo . Al tiempo señores, al final esto será rápido, loco y a la carrera, el pinchazo del coche lo tapará el parche de la bicicleta para evitar el siniestro contra el autobús.

Si estas elecciones no resuelven el enigma presidencial no habrá ya más elecciones, espera la declaración de ingobernabilidad nacional, ya nadie gobernará este país por incapacidad absoluta, falta de práctica o desinterés general por votar. Los traeremos de ultramar, acostumbrados a remar y remar para al final no dejarlos entrar, no como sus señorías que reman para atrás, los dejan entrar delante y al final solo saben salir con que no pactarán.

Punto, declaración de ingobernabilidad ante un panorama político responsablemente caótico.