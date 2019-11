Todo un ejemplo de dignidad

Esta mañana ha surgido una noticia que no por esperada me ha sorprendido, esta no es otra que la dimisión de Albert Rivera, que lo ha hecho no solo como dirigente de Ciudadanos, sino también renunciando a su escaño de diputado y anunciado que deja definitivamente la política. Es esta una decisión que le honra, porque en este mundo de la política que nos toca vivir no se dan casos con esta ejemplaridad, tanto de dignidad como coherencia política.

Tengo que confesar que aparte de la poca o mucha afinidad que pudiera tener con su partido, el hecho de haberse retirado de la militancia política, me produce cierta congoja y desasosiego, en el sentido de que con él se pierde un gran ariete en el conflicto catalán, contra el que luchó denodadamente y que por tanto vamos a echar de menos, más en estos tiempos que tanta falta nos hace una coalición fuerte contra esta deriva independentista. Por tanto y porque como dice el refrán: "Es de bien nacidos ser agradecidos", pienso que todos los que nos sentimos constitucionalistas siempre estaremos en deuda con un político de la talla de Albert Rivera, por su compromiso y responsabilidad en su lucha con conseguir la unidad nacional.