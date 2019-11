"Did I do that?"

Hoy "un fantasma recorre nuestro diario convivir, el fantasma del lenguaje políticamente correcto", dijo Edilberto Aldán.

En esa línea, no se debe decir "discapacitados" sino "¡disfuncionalidad pública!" y se debe evitar la palabra "gordo" reemplazándola por "persona con problemas de alimentación". Es laudable. Lo importante a cambiar, además del lenguaje, son las políticas públicas que sirven solamente para barnizar la realidad. ¿Es eso lo que buscamos? De lo sublime a lo ridículo solo hay un paso.

Había una vez, en un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme, un pequeño "país". En ese "país" las cosas iban un poco al revés. O bastante. La gente "se autoconsideraba tonta". Claro, tiene explicación. La gran mayoría vivía con miedo, temblando, y así los que mandan podían mandar más fácilmente. Pero eso no se podía demostrar.

Algunos, en muchas ocasiones intentando no llamar la atención, se han convertido en una especie de superagentes, que viven infiltrados entre nosotros descubriendo cómo las personas podemos ayudarnos las unas a las otras. Están ahí. Pueden ser nuestra vecina o vecino, nuestra compañera o compañero de trabajo. Están ahí. Ser un agente infiltrado no es divertido, porque intentar aparentar lo que no se es no es divertido.

Vivir en sociedad implica tolerancia y respeto. No hagamos exclusiones. Si hacemos ese pequeño esfuerzo, descubriremos en estas personas valores que nosotros "los normales" hemos perdido. Sinceridad. Honestidad. Esfuerzo. Descubriremos que la diversidad enriquece. Escapan de la mediocridad social. Pero tampoco son superagentes secretos, son personas con derechos.

Alguien tenía la teoría de que todo se movía por influencias. Algo curioso. La población, anestesiada y embobada. La gente esperaba milagros para que se compusieran las cosas, pero ¡los milagros nunca llegaban! Bueno, los milagros no existen, claro.

Quién sabe. Tal vez, después de escribir esta carta, "la prensa" me ponga en una "lista negra".

¿HE SIDO YO?

Manuel Alonso Vieytes

Vigo