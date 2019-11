Soy una paciente en lista de espera desde el 28 de mayo de 2019 para operarme de la mano derecha. Me han hecho el preoperatorio a primeros de septiembre, y desde entonces estoy esperando, ya que todavía no me han llamado. Por ello fui hablar con la traumatóloga varias veces para saber qué pasaba, y la contestación que me dio es que "el Sergas no le deja utilizar la CMA para hacer este tipo de operaciones desde el mes de mayo", de ahí el retraso de mi operación. En vista de que la cosa está así, acudí a atención al paciente a hacer una reclamación, y la trabajadora que está allí me comentó que como yo me he negado a operarme en la privada, pues el Sergas tardaría dos años en llamarme. Para que digan que en traumatología son 40 días de espera para operarse, entonces díganme ustedes donde están los 40 días porque yo llevo desde el mes de mayo esperando, y lo único que hacen es engañar a la gente. Me he negado a operarme en la privada por el simple motivo de que estoy pagando de mi nómina como todo trabajador un seguro público, no uno privado. Esto es debido a que el propio Sergas está enviando a la mayoría de los pacientes a la clínica privada, con la finalidad de terminar privatizando la sanidad pública.

Comentar también que actualmente he recibido presión por parte de Inspección médica que me amenaza diciéndome que si me tardan en llamar, me darían de alta, y yo no puedo trabajar en estas condiciones porque trabajo levantando, acostando, sujetando?pacientes y lógicamente esto no lo puedo realizar, porque si se me cae un paciente a ver quién se haría responsable después, y a parte mi dolencia me está afectando mucho a la salud tanto física como psicológicamente porque ya llevo mucho tiempo así, esperando una llamada que no llega.