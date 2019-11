Al señor Abascal

Señor Abascal, acabo de recibir una carta suya que me ha encendido el "lápiz", por lo que no puedo resistirme a respondérsela.

No me trate de "querido compatriota", ya que para empezar no me conoce y yo nunca usaría un adjetivo que para mí tiene un significado mucho mas allá del sentimiento que genera usted en mi persona. Con respecto a lo de compatriota, puede que vivamos en el mismo país, pero créame que lo hacemos en mundos opuestos.

Dice que pide mi voto para "ilegalizar a los partidos separatistas", pues esto se lo compro, a ver si de una vez por todas ilegalizamos a aquellos partidos que a base de impuestos abusivos, leyes mordaza y reformas laborales nos separan y discriminan entre clases, marcando diferencias entre los que sostenemos la burbuja en la que viven ustedes y sus retoños que les relevarán en sus cargos a base de títulos comprados en universidades regadas de dinero recortado a la enseñanza pública.

Quieren "defender nuestras tradiciones", pues bien, sabiendo el significado de la palabra "tradición": doctrina, costumbre, etc., conservada en un pueblo por transmisión de padres a hijos; le aclaro que si lo que quiere decir es que sigamos, por ejemplo, con las corridas de toros, rezando en la iglesia por un futuro mejor, con nuestros padres en el bar mientras nuestras madres se quedan en casa con "sus" tareas y esperando serviciales la vuelta de maridos de Cromañón como usted, no cuente conmigo.

Van a combatir "la inmigración ilegal", me imagino que se refiere a esa misma inmigración que fue la seña de identidad del pueblo español años atrás, porque le recuerdo que entre 1953 y 1976, datos sacados del IEE, emigraron más de 2 millones de españoles, de los que más de la mitad lo hicieron de forma irregular o como lo llamaba su añorado franquismo, de forma "no asistida".

Para ir finalizando, le digo que "para reducir el gasto político" lo que sobra es gente como usted, que ha estado malcriado los últimos 20 años de su vida a cuenta de las arcas públicas, exactamente los mismos años que lleva "trabajando".

Y podría seguir un buen rato, pero debo volver al trabajo, ya que a mí solo me pagan si realmente lo hago.