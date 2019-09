No tan bravo Sr. Jovito

D. Jovito Rivas Pérez, leo con mucha atención su contestación a mi carta enviada a FARO DE VIGO, "Si hay elecciones, ¿culpable?". No quiero entrar en una lucha dialéctica con ud. Sr. Jovito, porque esos tiempos son del pasado de los años 72, 80 etc., como los había cuando ud. formaba parte de UGT y yo de CCOO. He señalado que el culpable era Pedro Sánchez, porque es el jefe supremo del PSOE, pero no ejerce como tal, ¿se acuerda usted de las declaraciones de Pedro Sánchez sobre el IBEX, y alguna insinuación sobre algunos barones de su partido le costó su caída? Y sabrá mejor que yo la reunión secreta de Zamora para tumbar a Pedro Sánchez, pero resulta que lo rescataron los afiliados, si la historia está llena de situaciones de estas.

Me dice ud. Sr. Jovito que no comparte conmigo que una parte de UP sea de izquierdas, lo mismo de le digo yo del PSOE ahora y antaño. ¿Se acuerda usted de la reconversión naval aquí en Vigo? ¿De H.J. Barreras? ¿De Álvarez? ¿De Ascón? Y otras muchas empresas, mal recuerdo del Sr. Solchaga igual digo del Sr. Almunia, cuando lo manda para Europa ataca al naval con el "Tax Lease", donde lo hace casi desaparecer. Se olvida Sr. Jovito quién peleó por la moción de censura para que saliera adelante, posteriores acuerdos con UP para hacer una serie de reformas, lo hizo muy bien al principio, pero dentro de esos acuerdos había algunos que no quería cumplir, "o no lo dejaban cumplir", y convoca elecciones porque las encuestas le favorecían.

Ganó muy bien y la ciudadanía dijo bien claro lo que quería, y en la misma noche en la puerta de su partido, les dijeron con fuerza "con Rivera no", y eso fue una losa que arrastró hasta hoy, y los de siempre los que no son de izquierdas de su partido, le obligaron a pedir a Cs que se abstuviera, y cuando le estorbaba Pablo Iglesias y este se retiró, los dejó descolocados porque nunca quisieron un gobierno de coalición. ¡Ojo Sr. Jovito! Con nuevas elecciones gana el trío de Colón, y las escobas las carga el diablo, ¿por qué vale coalición en las Comunidades y no en el Estado? ¡Ah! Había preguntado hace tiempo a compañeros de UGT y del PSOE por usted, y me alegro que siga ahí y espero que dando el callo como siempre.