Una cosita. Hace un tiempo se construyó el centro de Arte Fotográfica de Vigo en Eduardo Chao. Se suponía un revulsivo para la zona.

¿Cuándo se va a abrir? Lo digo por aquello de enriquecer la red cultural. Existen multitud de artistas y fondos de bienales. Por si quieren revitalizar Vigo Vello de otra manera . Que la gente no vaya a la zona vella solo por razones gastronómicas. Una vez construido, se desconocen las razones de su cierre. Las colecciones fotográficas de la ría y de fotógrafos actuales son muy variadas. Solo falta ordenarlo y abrirlo. Los votantes no van a pedir eso. Pero les encantaría disfrutarlo. De nada vale recuperar edificaciones vacías. Que no pase como la famosa co- lección de malacología. Se expuso en Casa das Artes. Poco se sabe de la gran colección de conchas. O el museo del juguete, pendiente de local.