D. Juan José Rodríguez Suárez se define como un luchador sindicalista y politólogo.

En una carta enviada a Faro de Vigo y bajo el título "Si se va a e- lecciones, ¿quién es el culpable? Aguda observación. Cómo no, Pedro Sánchez. Hasta ahí llegan las tres derechas y una parte de Podemos? Para ese viaje no hacían falta alforjas. La izquierda lo sabe desde el año 2016 cuando el Sr. Iglesias se hizo la foto de la vergüenza, de la avaricia y de la no política de izquierdas.

Estoy de acuerdo con Ud. en que si alguien quiere algo, debe currárselo. Y a fe que el Podemos de D. Pablo Iglesias se lo curra; le va la vida en ello y su liderazgo. Pero Sr. J.J. Rodríguez Suárez por qué no hace el planteamiento inverso y se pregunta por qué a D. Pablo Iglesias lo abandona todo el mundo. Están todos equivocados o es que tras la foto de la vergüenza y el egoísmo desmedido, incluido el chalet de más de cien millones de las antiguas pesetas, nos demostró a los españoles cuáles son sus "principios".

Sí, D. J.J. Rodríguez Suárez. No fue Pedro Sánchez quien votó con el Partido Popular y con las tres derechas la conformación de un gobierno de izquierdas; fue Podemos. No se acuerda. Conoce el refrán que a gato escaldado?; pues eso.

No estoy de acuerdo con Ud. en el sentido que le daba ministerios sin contenido: una vicepresidencia y tres ministerios no es cosa menor: Claro que?, si podemos hacernos con un gobierno paralelo para qué vamos a conformarnos con unas migajas. Es otro error de cálculo de la avaricia por el poder. Una pena, pero visto lo de Grecia. ¡ Vaya Ud. a saber!

Le voy confesar un secreto. La misma noche electoral cuando vi la intervención del Sr. Iglesias me dije; o mucho me equivoco o tenemos repetición de elecciones. Sabe Ud. por qué, porque el discurso del Sr. Iglesias era exactamente, en el fondo, que el discurso de la foto de la vergüenza y la avaricia desmedida. También lo vimos todos los que seguimos el debate de investidura del día 23 de julio; lo reflejaba su rostro arrogante y prepotente. Era la ambición personificada.

No, Sr. Rodríguez Suárez, no. Siento no compartir con Ud. que una parte de Unidas Podemos sea de izquierdas, ya me gustaría; porque como Ud., yo también quiero un gobierno de izquierdas y progresista Y si se repiten elecciones; vaya Ud. a saber, nunca se sabe; siempre las carga el diablo. Pero una cosa sí tengo clara, que el Partido Socialista Obrero Español no será nunca el culpable de esa repetición electoral, por una razón muy elemental: Podemos no quería un gobierno de coalición, Podemos quería exterminar al PSOE. Es su obsesión? y lo saben.