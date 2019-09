Vía en pésimo estado

Desde hace ya bastantes meses, años diría yo, el tramo que comprende de autovía entre el polígono de Navia y Bouzas, si no me equivoco obra realizada por la Autoridad Portuaria, se encuentra en un estado lamentable indigno para esta ciudad en la cual miles de usuarios que van y vienen de Navia así como miles de transportes que comunican con la autopista de circunvalación usan esa imprescindible vía de comunicación. Ahora que el ayuntamiento y el Puerto hablan de inversiones millonarias en nuevos proyectos no estaría de más que acometieran previamente obras de urgente necesidad para que los ciudadanos puedan circular con seguridad por esa vía y no demorar su reparación como parece anunciar el mensaje a la entrada del túnel por el cual ya sabemos todos, incluso ellos, los del Puerto, que la calzada no reúne condiciones para circular con abundantes baches, grietas, parches etc.