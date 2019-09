Sánchez y su manual de resistencia yoista

"Era como un gallo que creía que el sol había salido para oírle cantar" (George Eliot, escritora británica, S. XIX).

No encuentro en los anales de nuestra Historia el que un presidente en funciones, tras una meteórica carrera política, nos haya revelado, en forma de memoria escrita, sus dichas y muchas desdichas para llegar a la Moncloa. Quería contárnoslas. Podría haberse ahorrado la inmersión literaria, don del que no goza, y tararear aquella canción del Dúo Dinámico, "Resistiré". Es un canto así mismo. Su escueto solipsismo le aboca a un indisimulado yoísmo ausente total de empatía, a excepción de los elogios cortesanos al actual Borbón.

Salvando las distancias entre los dos personajes, me viene a la memoria una frase de Ramón Valle Inclán, "¡qué sería de nuestra literatura de no haber sido por los mancos!" (referíase a él y a Cervantes, que habían perdido una mano). ¿Qué sería de España si no hubiese dado a luz a un político que ha resistido todas las caídas habidas y por habernos salvado del atolladero político, al que otros malévolos, pocos los propios y muchos los ajenos, nos habían arrastrado? No es metáfora alguna, pues, han salido de sus labios, y a las que ha dado forma literaria Irene Lozano. Aquí la escritora, como el título de una de sus obras, saquea la imaginación.

Uno de los contenidos más virales que se han hecho en las redes sociales de ese saqueo inmisericorde es confundir autorías de frases de célebres personajes en la historia de España. No solamente confunde a Fray Luis de León con San Juan de la Cruz, si no que lo saca de contexto. Acostumbraba aquel profesor de Teología en Salamanca, reflexionar sobre la lección impartida en el día anterior. Habiendo sido apartado de la enseñanza, y sufriendo prisión, al ser rehabilitado al llegar al aula pronunció la celebérrima frase "Cómo decíamos ayer?". El señor Sánchez, por el contrario, ha dado muestras del típico sujeto que donde dije digo, digo Diego. Modus operandi del mismo PSOE para sobrevivir en política ciento cuarenta años.

Este libro hagiográfico o tiene un fin electoralista o para que otros políticos ajenos a su formación le otorguen su confianza. En el tema de la confianza, vuelve a patinar atribuyendo un pensamiento de Hemingway a Einstein. Yo le recomendaría a Pedro Sánchez que leyese la obra "Por quién doblan las campanas". En su preliminar, Hemingway recoge una frase de John Donne: "Nunca mandes a nadie a preguntar por quién doblan las campanas: doblan por ti" (Devociones en ocasiones emergentes). Puede que lleguen a doblar por él en un día de urnas.

Decía el escritor Robert Southey: "Dadme una habitación en la que cada rincón esté dedicado a un libro". Dentro de cuántos libros que ocupan los rincones de mi casa, jamás encontrará el lector amigo ese "Manual de resistencia". Yo también resisto: me resisto a poseerlo, ni gratis.